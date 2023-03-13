Мэр Донецка Кулемзин: Киев прекрасно знал, на что идёт, отключая ДНР от воды

Донецк, , 11:16 — REGNUM Киевский режим совершенно осознанно оставил Донецк без воды, поступавшей по каналу Северский Донец — Донбасс. Донецкая фильтровальная станция остаётся под контролем ВСУ, заявил 13 марта мэр города Алексей Кулемзин.

Раздача воды. ДНР © Алексей Куденко/РИА Новости

Вода поступала в Донецк с севера по каналу Северский Донец — Донбасс до 2022 года. На расположенной в пригороде фильтровальной станции вода очищалась. Станция давно не работает, канал обесточен и перекрыт, в городе возникли проблемы с водой, напомнил мэр.

«Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жёсткий график подачи воды — раз в три дня в определённые часы», — рассказал РИА Новости Кулемзин.

В Донецке и многих других городах республики воду подают раз в три дня на два-три часа. Жителям верхних этажей в многоквартирных домах зачастую приходится носить воду с нижних этажей и из колонок — из-за слабого напора вода не поднимается высоко по трубам.

Оценивать состояние Донецкой фильтровальной станции сложно, тем более что ВСУ могут одним обстрелом вывести её из строя, добавил Кулемзин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Донецка назвал крайне тяжёлой ситуацию в городе. ВСУ обстреливают практически все районы.