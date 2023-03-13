Москва, 13 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Москва должна участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках», заявил 13 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

По его словам, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия.

«Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств», — сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Как сообщало ИА REGNUM, версия о том, что в подрыве «Северных потоков» участвовали некая украинская группа, была опубликована в ряде СМИ, в том числе в New York Times. Она появилась после обнародованного ранее материала американского журналиста Сеймура Херша, который предоставил данные о совершении этой диверсии натовскими водолазами.

Летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северным потоком» дистанционно активируемую взрывчатку, которую в сентябре подорвали с помощью специального гидроакустического буя, сброшенного с самолёта ВМС Норвегии.