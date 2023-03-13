Пекин, 13 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Все больше государств готовы начать высказывать недовольство миропорядком, который навязывается Западом. Об этом 13 марта написал научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.

Он высказал мнение о том, что роман с Западом подошёл к концу и комедия превращается в фарс.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Государства начинают понимать, что после того, как Запад устранит экзистенциальные угрозы в лице России, они, скорее всего, станут следующими.

Он напомнил, что в настоящее время крупные западные мероприятия начинаются с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского, после этого каждый член НАТО снова подтверждает свой порядок, призывая слушателей (по большей части страны Юга) присоединиться к их делу либо столкнуться с «последствиями».

Эндрю Шэн полагает, что бывшие рабы, полуколонии или колонии больше не намерены молчать, когда их бывшие хозяева настаивают на старом мироустройстве, при котором они управляют, а остальные подчиняются.

Как передавало ИА REGNUM, по словам офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, Вашингтон намерен открыть против России второй фронт в Грузии.