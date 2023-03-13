Экс-премьер Украины Азаров: киевский режим фактически признал совершение переворота в 2014 году

Москва, , 10:46 — REGNUM В материалах по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича киевский режим фактически признал, что в 2014 году был совершён госпереворот. Об этом 13 марта заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Киев. 2014 Иван Шилов © REGNUM

По его словам, в уголовном деле утверждается, что 23 февраля 2014 года Янукович покинул Украину и побудил к этому ещё примерно 20 своих охранников.

«Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во всё горло, что Янукович ещё 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот», — написал Азаров.

Он также предложил украинцам самим оценить непоследовательность действий киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта офис генерального прокурора Украины заявил, что Януковича и начальника его охраны Константина Кобзаря будут судить за незаконное пересечение границы. Также им вменяется подстрекательство к дезертирству.