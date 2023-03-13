Правительство России упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

Москва, , 10:59 — REGNUM Запрет на изменение обязательных требований для бизнеса, не попавших в «регуляторную гильотину», отменён в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 13 марта пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью», — говорится в сообщении.

Коррекция обязательных требований возможна после оценки регулирующего воздействия, проведённой Минэкономразвития. Предлагаемое изменение должно улучшать положение бизнеса и снижать его затраты без введения новых запретов и ограничений.

По словам зампреда правительства Дмитрия Григоренко, речь идёт о дальнейшем снижении административной нагрузки на бизнес. Правительство не просто сокращает количество обязательных требований, но и совместно с бизнес-сообществом поддерживает их в актуальном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимизировать обязательные требования к бизнесу в России начали в 2019 году. По поручению президента Владимира Путина была реализована «регуляторная гильотина», которая отсекла 143 тыс. обязательных требований, включая устаревшие. Теперь снят запрет на оставшуюся часть ведомственных актов, ранее не попавших под «гильотину».