Москва, 13 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак присутпил к «консервации» корабля британской политики до лучших времен, чтобы его не занесло на рифы. Такое мнение высказал автор материала РИА Новости Дмитрий Бавырин.

Pool/Global Look Press Риши Сунак

В своей статье он высказал мнение о том, что политика руководства Великобритании в отношении России, лишившись фанатичной исступленности экс-главы британского правительства Бориса Джонсона, по сути своей останется прежней.

«Не жаль, — иллюзий на этот счет не было. Жаль ту иллюзию, в рамках которой британский корабль несло на рифы. Но тут на капитанский мостик неожиданно зашел индус и приступил к консервации посудины до лучших времен», — написал автор.

Он считает, что самоуничтожение Великобритании, к которому она стремительно шла, пока откладывается.

Как передавало ИА REGNUM, британский премьер-министр Сунак призвал увеличить военную помощь Украине.