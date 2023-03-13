Киев, 13 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска. Об этом передаёт украинский ресурс Military Media Center.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Ситуация вокруг Бахмута (украинское название Артёмовска, — прим.) остаётся сложной», — заявил он, уточнив, что ВСУ продолжают держать оборону города.

Как сообщало ИА REGNUM, юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города, расположенные рядом с Артёмовском в ДНР, могут принять на себя удар российских войск в случае оставления данного населённого пункта украинской армией.