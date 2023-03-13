Вашингтон, 13 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на выборах в 2024 году, сообщает The Washington Post.

Saul Loeb — Pool via CNP/Global Look Press Бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс

«Я от всего сердца и безоговорочно поддержу кандидата от республиканцев на пост президента в 2024 году. Если это буду я», — цитирует его издание.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса частного университета Emerson College, жители США считают единственным достойным соперником Джо Байдена на выборах 2024 года Дональда Трампа.