Москва, 13 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве доставлены более 50 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«56 детей доставлены в РДКБ Минздрава России. Каждый ребёнок является гражданином РФ и к настоящему моменту уже госпитализирован в федеральную клинику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты министерства, врачи-педиатры и детские реаниматологи выезжали в Сирию для организации медицинского сопровождения.

В РДКБ дети пройдут профилактический педиатрический осмотр, им проведут диагностические исследования с целью обнаружения возможных патологий. Их состояние оценивается как стабильное, врачи уже провели первичный осмотр и назначили обследование. В случае необходимости детям окажут высококвалифицированную медицинскую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что по договорённости с курдами из Сирии вывезут 200 российских детей.