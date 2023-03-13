Красноярск, 13 марта, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В Красноярске неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники, сообщает 13 марта РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Stanislav S. Yanchenko Граната

Отмечается, что инцидент произошел утром 11 марта, однако сообщается о нем стало только сейчас.

«По предварительным данным, между супругами бракоразводный процесс, делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется», — уточнил собеседник агентства.

Муляж был оставлен на двери ручки клиники по улице Молокова, на место прибыли в том числе взрывотехники.

Выяснилось, что подозрительный предмет не представляет опасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, предмет, похожий на боевую ручную гранату, которым 6 марта угрожал пришедший в военкомат в Домодедове мужчина, оказался муляжом.

Мужчина пришёл в военкомат, чтобы встать на учёт, но вынул макет гранаты и стал угрожать сотрудникам. После этого он выбежал из здания, хотя и не успел далеко уйти.