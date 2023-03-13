Вашингтон, 13 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Великая депрессия 1929 — 1939. Рабочие США

Трамп сравнил Байдена с 31-м президентом США Губертом Гувером, добавив, что Соединённые Штаты ждёт Великая депрессия. В качестве доказательства он привел банкротство банков.

Напомним, что Silicon Valley Bank, являвшийся одним из крупнейших в США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов. Эксперты опасаются, что крах SVB может вызвать ряд трудностей у других банков страны. В свою очередь, министр финансов страны Джанет Йеллен заявила, что Федеральное правительство США не будет оказывать финансовую помощь инвесторам обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB).