Тегеран, 13 марта, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В Тегеране началась встреча президентов Ирана и Белоруссии Ибрагима Раиси и Александра Лукашенко, сообщает 13 марта БелТА.

Zuma\TASS Александр Лукашенко и Ибрахим Раиси

Отмечается, что лидеры двух стран проводят встречу в резиденции Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад.

Раиси приветствовал Лукашенко перед входом в резиденцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Тегеран у Лукашенко намечены встречи с верховным лидером страны Али Хаменеи и рядом представителей исполнительной и законодательной власти.

Основной темой переговоров белорусского лидера с его иранским коллегой станет развитие сотрудничества Ирана и Белоруссии во всех аспектах двусторонних отношений с упором на торгово-экономическое взаимодействие.