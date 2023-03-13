ЛНР, 13 марта, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Состояние двоих детей, пострадавших при обстреле Перевальска украинскими военными, медики оценивают как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил 13 марта заместитель главного врача по хирургической работе ЛРДКБ Андрей Крайнюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

ВСУ днём 12 марта обстреляли город Перевальск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли три человека, ещё 16 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

«Один ребёнок поступил в отделение реанимации с тяжёлой сочетанной травмой после ранения, и один ребёнок поступил в отделение хирургии. Состояние детей стабильно тяжёлое», — сообщил Крайнюк журналистам.

Давать прогнозы преждевременно, добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ при обстреле Перевальска использовали ракету М30А1, начинённую подшипниками.