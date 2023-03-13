Красноярск, 13 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Ещё трём туристам в Красноярском крае при возвращении домой был установлен диагноз «лихорадка денге». Об этом 13 марта написал руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По его словам, среди заболевших есть годовалый ребёнок.

Он уточнил, что всего с начала 2023 года в Красноярском крае было зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге, при этом все заболевшие возвратились из Таиланда.

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю отметил, что отдыхающие заболели из-за несоблюдения простых мер безопасности.

«Например, использование репеллентов, которое помогло бы им уберечься от укусов комаров», — написал он, добавив, что, отправляясь на отдых за границу, нужно заранее узнать, какие инфекции могут встретиться в этом государстве и какие меры профилактики нужно предпринять.

Как передавало ИА REGNUM, комары, которые переносят лихорадку денге, приобрели «пугающую устойчивость» к инсектицидам в некоторых частях Азии.