* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) признано банкротом. Такое решение 13 марта принял Арбитражный суд Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Банкротство

«Признать банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев», — приводит ТАСС слова судьи.

Отмечается, что суд решил отказать в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу.

Напомним, 15 августа 2022 года в рамках процедуры банкротства Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции ввёл наблюдение в отношении ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

В 2020 году Министерство юстиции РФ внесло ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в список СМИ-иноагентов.