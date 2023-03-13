Москва, 13 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Неизвестный беспилотник, который направлялся к автозаправочной станции «Татнефти», заметили в Новой Москве. Об этом сообщат телеграм-канал Shot.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Дисплей радара

По данным канала, об объекте сообщил наряд полиции, патрулировавший префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов в ночь на 13 марта.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что БПЛА летел на низкой высоте в сторону заправочной станции, однако через некоторое время он вернулся обратно и последовал в сторону Михайлово-Ярцевского поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Брянской области система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА).