Благовещенск, 13 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Спасённую самку даурского журавля Беллу в Амурской области возможно включат в программу реинтродукции. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Муравьёвского парка.

Владимир Астапкович/РИА Новости Даурский журавль

По её информации, в этот парк птенец даурского журавля попал летом 2022 года. Местный житель нашёл его около села Константиновка запутавшимся в верёвках, при этом родители, не смогли помочь птенцу и оставили его.

Отмечается, что в настоящее время в журавлиных питомниках России фиксируется нехватка самцов даурских журавлей. Специалисты решили, что если птенец окажется самцом, то они его оставят для программы реинтродукции, поскольку даурский журавль является малочисленным видом, занесённым в Красную книгу. При этом, если птенец окажется самкой, то его выпустят в природу.

Уточняется, что генетический анализ пола показал, что птенец является девочкой, поэтому специалисты планировали подрастить её и отправить в родную среду. Отмечается, что Белла оказалась слабой, с наступлением осени она была ещё слишком мала, чтобы совершить миграцию на место зимовки. Поэтому она осталась в парке.

«Возможно, в будущем Белла будет включена в программу реинтродукции. Но это уже совсем другая история… Размножение журавлей в неволе — сложный процесс, требующий подготовки и всестороннего планирования», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, детеныша мандрила, который родился в Московском зоопарке в августе 2022 года, назовут Конго.