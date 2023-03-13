Хабаровск, 13 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске активистку движения «ЯМыФургал» за финансирование ВСУ, сообщили 13 марта в ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, женщина из-за политической ненависти и вражды переводила деньги ВСУ для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования. В отношении активистки возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта ФСБ задержала в Новгородской области гражданина России, который действовал в интересах украинской разведки.