Против журналиста Караулова возбудили дело о клевете на Михалкова

Москва, , 09:44 — REGNUM Против российского журналиста Андрея Караулова возбудили новое уголовное дело о клевете, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Журналист Андрей Караулов © Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по заявлению режиссёра Никиты Михалкова, которого Караулов публично обвинил в вырубке леса в Нижегородской области.

«В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков», — сообщил собеседник агентства.

Караулов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) в январе 2022 года заявил, что ради своей мебельной фабрики Михалков якобы «вырубает ценные русские леса».

Отметим, в начале ноября прошлого года в доме журналиста по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете были проведены обыски, а сам Караулов рассказал, что находится в Дубае на лечении и намерен вернуться на Родину после операции на сердце. 24 ноября Караулова объявили в федеральный розыск по уголовной статье.