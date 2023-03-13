Global Times: оборонные траты США указывают на приближение мирового конфликта

Пекин, , 10:03 — REGNUM Риск возникновения глобального вооружённого конфликта можно оценить по объёму трат США на оборону, пишет китайское издание Global Times.

Сумма, которую США в настоящее время тратят на вооружение, позволит сделать довольно точный вывод о том, насколько велик в мире риск войны. Так, военный бюджет США на 2023 год составляет $842 млрд, что вчетверо превышает китайский военный бюджет, отмечает издание.

«Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — подчёркивается в статье.

Американские власти, добавляет автор, предпочитают тратить средства на разработку новых видов оружия, в том числе наступательного и высокоточного, позволяющего наносить упреждающие удары. Таким образом США стремятся обеспечить себе абсолютное лидерство в области вооружений и удовлетворить потребности экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, проект военного бюджета США на 2024 финансовый год включает выделение $9,1 млрд на инициативу «по тихоокеанскому сдерживанию», призванную укрепить военное присутствие в регионе на фоне растущей напряжённости в отношениях с Китаем, а также выделение $37,7 млрд для дальнейшей модернизации ядерного арсенала.