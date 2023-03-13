«Известия»: Минпромторг РФ внёс IKEA в перечень товаров для параллельного импорта

Москва, , 09:46 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает газета «Известия».

IKEA Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, список дополнен некоторыми брендами моторных масел (Rimula, Shell Helix), бытовой техники (Wahl, Zanussi), парфюмерии и косметики (Yves Saint Laurent, Kerastase), запчастей для судовой и сельскохозяйственной техники (Bauer Kompressoren, Caterpillar). Кроме этого, в список были включены бренды детских товаров и игрушек (Logitech, Nintendo и Hasbro).

Кроме того, в перечень была добавлена и IKEA. Уточняется, что товары этого бренда могут появиться в продаже в конце мая — начале июня.

Как передавало ИА REGNUM, белорусский аналог IKEA может выйти на российский рынок в 2023 году. В марте 2022 года IKEA заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии.