В список товаров для параллельного импорта попала IKEA
Москва, 13 марта 2023, 09:46 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает газета «Известия».
По её информации, список дополнен некоторыми брендами моторных масел (Rimula, Shell Helix), бытовой техники (Wahl, Zanussi), парфюмерии и косметики (Yves Saint Laurent, Kerastase), запчастей для судовой и сельскохозяйственной техники (Bauer Kompressoren, Caterpillar). Кроме этого, в список были включены бренды детских товаров и игрушек (Logitech, Nintendo и Hasbro).
Кроме того, в перечень была добавлена и IKEA. Уточняется, что товары этого бренда могут появиться в продаже в конце мая — начале июня.
Как передавало ИА REGNUM, белорусский аналог IKEA может выйти на российский рынок в 2023 году. В марте 2022 года IKEA заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии.