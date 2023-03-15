Москва, 15 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. 15 марта на платформе dobro.ru стартовала регистрация волонтеров благоустройства. С помощью консультаций и голосования через специальное приложение они помогут гражданам России определить, какую набережную, парк, сквер или спортивную площадку обновят по итогам Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в период с 15 апреля по 31 мая

АНО «Национальные приоритеты» Волонтеры Хабаровского края

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн-голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

«В 2021 году создан эффективный механизм по вовлечению россиян в процессы благоустройства городской среды — онлайн-голосование ежегодно проходит на платформе za. gorodsreda.ru. В 2022 году более 51 тысячи волонтеров во всех муниципалитетах-участниках сопровождали ход голосования. Волонтеры помогали местным жителям определиться со своим голосом, консультировали по объектам и предоставляли возможность проголосовать через специальное мобильное приложение. Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима — 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян», — рассказывает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

В этом году всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» охватит более 1,5 тысячи муниципальных образований. Порядка 5 тыс. объектов будет представлено на выбор россиянам. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Ежегодное Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» — это масштабная инициатива, направленная на улучшение городской среды в России. Один из главных моментов в реализации проекта — это вовлечение жителей. В этом важную роль играют именно волонтеры, которые помогают организовать и провести сопутствующие голосованию мероприятия, привлекают жителей к участию в голосовании, рассказывая о проекте в проходимых местах в своих населенных пунктах. Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным. Сегодня мы вновь объявляем старт набора в волонтерский корпус для сопровождения голосования. Как и раньше, зарегистрироваться можно на самой большой платформе добрых дел в стране — ДОБРО. РФ. Мы специально открываем волонтерскую вакансию за месяц до начала голосования, чтобы все успели пройти обучающий курс на платформе и подробный инструктаж на базе наших ресурсных центров развития добровольчества во всех регионах, а также муниципалитетах, где будет проходить голосование», — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

АНО «Национальные приоритеты» Волонтеры Ивановской области

Запущенное в 2021 году Всероссийское онлайн-голосование стало прямым инструментом влияния горожан на городскую среду. В первом голосовании приняли участие 9,7 млн человек.

Волонтерский штаб организует деятельность волонтеров в субъектах Российской Федерации, привлекающих граждан к онлайн-голосованию по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году на платформе za. gorodsreda.ru. Волонтеры будут информировать о результатах нацпроекта «Жилье и городская среда» и планируемых к благоустройству объектах, отвечать на все интересующие вопросы по голосованию.

За пять лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, было благоустроено более 22 тыс. общественных и почти 33 тыс. дворовых пространств. Только в 2022 году работы завершены на 11 064 объектах городской среды (102% от запланированного на год), созданы 5265 общественных и 5798 дворовых территорий. В 2023 году будут созданы не менее пяти тысяч новых объектов благоустройства в более 1,5 тысячи муниципальных образований.

В 2022 году на втором всероссийском онлайн-голосовании на отбор были поставлены порядка 5 тыс. объектов. В голосовании принимали участие 84 региона. Почти 11 миллионов россиян проголосовали за проекты благоустройства городской среды, которые будут реализованы в 2023 году.

Так, в Рубцовске (Алтайский край) на территории клуба «Патриот» по итогам голосования 2021 года на месте пустыря создана информационная зона, способствующая патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию молодежи.

Главной достопримечательностью ее стали площадки с экспонатами: самолет МиГ-15, танк Т-60, морское корабельное орудие, гусеничный тягач ГТТ, боевая машина пехоты и макеты авиационных бомб и снарядов. Ожидается пополнение экспозиции двумя экспонатами — транспортно-десантным самолетом Ан-2 и учебно-тренировочным самолетом Як-52, которые будут переданы парку «Патриот» региональным отделением ДОСААФ России Алтайского края. Ежедневно парк посещают сотни горожан, десятки оставляют положительные отзывы о произошедших изменениях.

В Усть-Донецке Ростовской области благоустроили сквер «Юность». Горожане уже успели полюбить прогулочные тропинки, сухой фонтан, спортивную площадку с хоккейной коробкой, сухой ручей, амфитеатр с wi-fi-деревом, скейтпарк, сцену с трибунами, автомобильные парковки, площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки, площадку для барбекю, торговые точки. В сквере высажено более 360 кленов, ясеней, лип, две сотни можжевельников, десяток тисов, засеяно более 2 га газонов.

В Советском административном округе Омска идет благоустройство территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». В 2022 году на благоустроенной территории реализован инвестиционный проект по устройству современного парка развлечений «Вокруг Света». На месте старых демонтированных аттракционов появилось 13 новых, установлено колесо обозрения на 30 кабинок высотой 68 метров. Смонтированы детская площадка, улица аркадных игр, детский автодром. Старые деревья заменены на молодые.

В Калмыкии жители посёлка Ики-Бурул проголосовали за строительство парка «Бумба» на пустыре, образовавшемся в центре поселка после расселения многоквартирных домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

АНО «Национальные приоритеты» Волонтеры Калмыкии

Обновленный с использованием современных технологий ландшафтного дизайна и благоустройства парк стал местом притяжения жителей для комфортного отдыха, общения, досуга. Здесь же проводят праздничные мероприятия.

В парке появился архитектурный ансамбль, раскрывающий и визуально воплощающий калмыцкий эпос. В центре стены народной славы изображена карта Евразии с нанесенными на ней контурами четырех ханств — Ойратского, Хошеутского, Джунгарского и Калмыцкого — и представлена краткая история калмыцкого народа.

АНО «Национальные приоритеты» Калмыкия. На пустыре в посёлке Ики-Бурул построили парк «Бумба»

В Казани облагородили 6 гектаров запущенной территории на окраине города на пересечении улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой. До 2022 года пустырь был завален мусором, а к близлежащему водоему вели дикие тропы и небезопасные спуски. Теперь в этом месте полноценный парк с тремя зонами: созерцания, парадной и активной. В парке сделали зону пикников с навесами, организовали зеленый буфер от дороги и высадили более 1000 декоративных и очищающих растений.

В историческом центре города Мценска (Орловская область) создано новое общественное пространство Фетовский сквер. В основе планировочных решений лежит характерный для Мценского кружева узор. В рамках работ выполнено устройство тротуаров, смонтировано освещение, озеленена территория. В сквере есть все необходимое для досуга горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое. К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.