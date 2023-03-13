Калуга, 13 марта, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Движение на федеральной трассе М-3 «Украина» в Калужской области восстановлено после ДТП с двумя фурами, сообщил 13 марта и. о. директора Калужского филиала ГК «Автодор» Игорь Шильников.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В настоящее время освобожден проезд в обоих направлениях», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в 06:27 мск в Боровском районе, столкнулись фуры DAF и Mercedes-Benz, есть пострадавший. На трассе образовался крупный затор в обе стороны.