Вашингтон, 13 марта, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Вашингтон намерен открыть против России второй фронт в Грузии. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

По его словам, Вашингтон использует помощь в размере 40 млн долларов, которая каждый год направляется через агентство США по международному развитию (USAID), для проведения «мягкого переворота» в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Офицер высказал мнение о том, что таким образом США пытаются сменить правительство страны на такое, которое будет соответствовать целям и задачам Вашингтона, а не Грузии, в том числе и создание «второго фронта» против России.

Американский военнослужащий отметил, что руководство США готово позволить жителям Грузии умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, при этом Вашингтон никогда не пожертвует жизнью своих граждан ради защиты Грузии.

«Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском «поясе нестабильности». Следует подумать над тем фактом, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми «друзьями», американцами», — такое мнение высказал офицер.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Скотта Риттера, США могут оказать помощь Украине в подготовке наступления на Крым и в случае такого решения будут действовать по трем направлениям.