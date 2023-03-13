Пекин, 13 марта, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Руководство Китая будет активно реагировать на проблемы, связанные с сокращением роста населения. Об этом заявил 13 марта премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он отметил, что общество обеспокоено сокращением роста населения и возможным исчезновением демографического дивиденда — преобладания доли трудоспособного населения. Но в случае с демографическим дивидендом следует учитывать не столько количество населения, сколько его качество и количество высококвалифицированных кадров.

«Мы продолжим углублённые исследования ряда социальных проблем, вызванных сокращением роста населения, будем активно реагировать на эти проблемы», — заявил Ли Цян на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Он добавил, что в Китае проживает около 900 млн человек трудоспособного возраста, а число людей с высшим образованием превысило 240 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Китае численность населения сократилась впервые за 60 лет, она составляет около 1,412 млрд человек. В минувшем году в стране зафиксирована рекордно низкая рождаемость.