Москва, 13 марта, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вызовут ещё больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, сообщила 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

По её словам, разъяснить, как власти США будут «поддерживать устойчивость банковской системы», может «каждый ребёнок — бумагой и краской».

«Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», — написала она в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Джо Байден готовит обращение, посвящённое защите американской банковской системы.

Американский лидер намерен выступить 13 марта. Байден указал, что обращение будет посвящено тому, как будет поддерживаться устойчивость банковской системы для защиты «исторического экономического восстановления».