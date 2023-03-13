Несколько сёл в Приморье оказались без транспортного сообщения после сильного снегопада

Владивосток, , 09:13 — REGNUM Четыре села в Приморском крае оказались без транспортного сообщения в результате обильного снегопада. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба правительства региона в своём телеграм-канале.

Приморский край. Владивосток. Уборка снега на одной из улиц города © Антон Иванов/ТАСС

По её информации, после прошедшего в крае циклона дорожные службы Приморья продолжают очищать трассы в круглосуточном режиме. При этом в несколько сёл нет проезда.

Так, в Уссурийском городском округе без транспортного сообщения оказались населённые пункты Тарасовка, Корфовка, Монакино и Ширяевка. В настоящее время здесь работает техника, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в Черниговском округе проезд затруднен на 87 км автотрассы Хороль — Реттиховка — Арсеньев, с 0 по 7 км автотрассы Штыково — Ивановка — Реттиховка — Каленовка.

Уточняется, что на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе движение открыто.

Как передавало ИА REGNUM, в Приморском крае из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи около 1,5 тысяч человек остались без света.