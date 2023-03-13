Премьер Госсовета Китая Ли Цян: с США можно и нужно сотрудничать

Пекин, , 09:20 — REGNUM Китай и США должны сотрудничать, обеим сторонам не выгодны сдерживание и давление. Об этом заявил 13 марта премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай и США могут сотрудничать, Китай и США должны сотрудничать, Китай и США имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы», — заявил Ли Цян в ходе пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

По его словам, время от времени тема разрыва китайско-американских экономических связей подогревается, но неясно, кому эта шумиха в конечном итоге выгодна. Экономики Китая и США взаимно дополняют друг друга, развитие каждой выгодно и второй стороне.

13 марта в Доме народных собраний в Пекине завершилась первая сессия китайского парламента (ВСНП) 14-го созыва, открытая 5 марта. В ней участвовали около 3 тыс. делегатов со всей страны.

Член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая 63-летний Ли Цян, как сообщало ИА REGNUM, 11 марта был утверждён на должность премьер-министра Государственного совета КНР.