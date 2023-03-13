Великий Новгород, 13 марта, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области гражданина России, который действовал в интересах украинской разведки, сообщили 13 марта в пресс-службе ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что задержанный пытался склонить призванных в рамках частичной мобилизации к передаче информации о местах дислокации войсковых частей России, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

Подозреваемый арестован, следствие продолжает выяснять подробности. Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Федеральная служба безопасности задержала во Владимирской области украинского беженца, публично призывавшего в интернете к терроризму.