Барнаул, , 08:50 — REGNUM В Алтайском крае возбудили уголовное дело против водителя, который сбил автобусную остановку с людьми и уехал, сообщила 13 марта помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, днём 12 марта водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в сторону посёлка Новогорский, не справился с управлением и допустил наезд на остановку.

В результате происшествия стоявший на остановке мужчина погиб на месте, ещё одна женщина с множественными травмами была госпитализирована.

Водитель и два пассажира «Мазды» скрылись с места происшествия, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека».

Как передавало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Новой Москвы попали в ДТП на арендованном автомобиле. Пострадали два человека.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с участием несовершеннолетних.