Астана, , 08:54 — REGNUM Казахстанский банк группы ВТБ начал выпускать пластиковые карты российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Карты «Мир» от банка «ВТБ» © Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

В банке отметили, что с декабря 2022 года выпускают цифровые карты платёжной системы «Мир». Теперь клиентам доступна физическая версия такой карты.

«Мы фиксируем стабильный спрос на карты «Мир» в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярно совершаются транзакции», — заявил директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислав Козьяков.

Пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, с помощью мобильного приложения, переводом с другой карты «Мир» или счёта стороннего банка.

Как сообщало ИА REGNUM, российская Национальная система платёжных карт (НСПК) разработала комплекс защиты для нового способа платежей картой «Мир». Такие трансакции будут содержать не данные карты, а ссылку на них.