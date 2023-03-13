Москва, 13 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России проводят мощнейшее наступление в районе Донецка, ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке, пишет «Русская весна» (РВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Отмечается, что ВС России наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и запада, усиливая штурмы севернее линии Опытное — Водяное.

После взятия Красногоровки Вооружённые силы России мощно наступают, стремясь прорваться на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ).

По данным издания, также тяжёлые бои идут в Каменке. Российские военные заняли лесопосадку севернее населённого пункта, откуда начали атаковать его.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Военно-космических сил (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции новейший высокоточный боеприпас «Гром».

Применение боеприпаса способно значительно увеличить огневые возможности российской авиации в борьбе с наземными целями. «Гром» можно запускать на высоте более 10 км.