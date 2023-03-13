Родившегося в Московском зоопарке детёныша мандрила назовут Конго

Москва, , 08:44 — REGNUM Детеныша мандрила, который родился в Московском зоопарке в августе 2022 года, назовут Конго. Об этом 13 марта сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мандрил © Владимир Астапкович/РИА Новости

Имя детенышу выбирали путем голосования, в нём приняли участие свыше 160 тысяч человек.

Специалисты предложили пользователям выбрать одно и четырёх имен. В результате больше всего голосов набрал вариант Конго, за него проголосовали 26,7% пользователей (42 994 голоса).

Отмечается, что в результате малыша назовут в честь государства, где в основном обитают мандрилы.

Уточняется, что 26,5% пользователей (42 634 голоса) проголосовали за имя Акида. Вариант Кинг набрал 20% голосов, 11% пользователей выбрали имя Логон. Остальные пользователи предложили свой вариант либо предпочли оставить решение за специалистами.

Мандрилы являются самыми крупными из всех нечеловекообразных обезьян. Они занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимые».

Как передавало ИА REGNUM, в России не рассматриваются законодательные инициативы о запрете дельфинариев, но возможны изменения правил использования китообразных в развлекательных целях.