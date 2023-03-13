Сроки гарантийного ремонта техники Apple в РФ увеличатся до двух месяцев
Москва, 13 марта 2023, 08:40 — REGNUM Из-за того, что компания Apple не планирует продлевать действующие до конца марта этого года соглашения с российскими авторизированными сервисными центрами, сроки гарантийного ремонта её техники могут увеличиться до двух месяцев, сообщают 13 марта «Известия».
«С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев», — сказал собеседник «Известий».
Предполагается, что такая схема необходима Apple для того, чтобы не нарушать американских санкций, которые запрещают ввоз в Россию смартфонов, чья стоимость превышает $300.
Вместо продления договоров с российскими авторизованными сервисными центрами Apple заключит контракт на осуществление гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнёров, возьмет на себя все обязательства по гарантийному обслуживанию российских клиентов.
Напомним, что Apple уже прекратила гарантийное обслуживание MacBook и iPad на территории России.
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