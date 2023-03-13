Москва, 13 марта, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Из-за того, что компания Apple не планирует продлевать действующие до конца марта этого года соглашения с российскими авторизированными сервисными центрами, сроки гарантийного ремонта её техники могут увеличиться до двух месяцев, сообщают 13 марта «Известия».

Эмблема Apple

«С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев», — сказал собеседник «Известий».

Предполагается, что такая схема необходима Apple для того, чтобы не нарушать американских санкций, которые запрещают ввоз в Россию смартфонов, чья стоимость превышает $300.

Вместо продления договоров с российскими авторизованными сервисными центрами Apple заключит контракт на осуществление гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнёров, возьмет на себя все обязательства по гарантийному обслуживанию российских клиентов.

Напомним, что Apple уже прекратила гарантийное обслуживание MacBook и iPad на территории России.