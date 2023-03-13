Украинский военнопленный: в составе ВСУ нет идейных, но много наркозависимых и осужденных

Москва, , 08:29 — REGNUM В ВСУ почти нет идейных военнослужащих, при этом много осуждённых и наркозависимых, которые идут воевать ради снятия судимости. Об этом 13 марта рассказал военнопленный ВСУ.

По его словам, осуждённые и наркозависимые идут воевать для того, чтобы им сняли судимость.

«А хотят воевать или нет, я не знаю. Идейных нет», — приводит его слова РИА Новости.

Военнопленный также рассказал, что один из военнослужащих ВСУ, для того, чтобы избежать мобилизации, оформил опекунство на троих детей.

«Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии», — пояснил он.

Отмечается, что украинского военнопленного мобилизовали, несмотря на заключение медицинской комиссии о том, что он непригоден к службе. В течение двух дней он прошёл подготовку на полигоне и был доставлен под Авдеевку.

Уточняется, что офицеры ВСУ запрещали солдатам отступать под угрозой расстрела. В плен он попал на Авдеевском направлении около Водяного в начале марта 2023 года.