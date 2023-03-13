Нью-Дели, , 08:26 — REGNUM Власти Индии обсудят с представителями отечественных стартапов банкротство банка Silicon Valley Bank (SVB) в США, сообщил индийский министр по предпринимательству Раджив Чандрасекар.

По его словам, закрытие SVB «разрушает стартапы по всему миру». Он также добавил, что стартапы являются и неотъемлемой частью экономики Новой Индии.

«На этой неделе я встречусь с индийскими стартапами, чтобы понять, как правительство Нарендры Моди может помочь им во время этого кризиса», — написал он в Twitter, комментируя закрытие американского банка.

Как передавало ИА REGNUM, финансовый регулятор штата Калифорния прекратил деятельность Silicon Valley Bank, являвшегося 16-м по величине банком страны. Крах SVB является крупнейшим банкротством начиная с 2008 года.

Отметим, что это третий банковский крах в США менее чем за неделю. Федеральное правительство США не будет оказывать финансовую помощь инвесторам обанкротившегося Silicon Valley Bank.