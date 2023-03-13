Марочко: в ряды ВСУ вербуют женщин-химиков и биологов

Луганск, , 08:33 — REGNUM Военкоматы Украины стали активнее вербовать женщин, в том числе химиков, биологов и ветеринарных врачей, для отправки в зону боевых действий. Об этом сообщил 13 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Биолаборатория © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По информации источников эксперта, спрос вырос на специалистов с гражданским образованием в области химии, биологии, биотехнологий, ветеринарной медицины. Кроме того, военкоматы по-прежнему вербуют женщин с традиционными военно-учётными специальностями.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону (вооружённого конфликта)», — сообщил Марочко.

Женщин, которые подписали контракт, в оперативном порядке принимают на военную службу. Предпочтение отдают женщинам в возрасте 22–45 лет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что женщины служат в рядах ВСУ добровольно. Исключение составляют медицинские специалисты.