Минобороны России обнародовало видеозапись с подготовкой мобилизованных на полигоне

Москва, , 08:21 — REGNUM Российские военнослужащие, мобилизованные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают на полигоне элементы быстрой атаки и захват опорного пункта противника. Видеозапись с обучением бойцов была опубликована 13 марта в телеграмм-канале Министерства обороны России.

Подготовка военнослужащих подразделений специального назначения ЗВО в тыловом районе спецоперации Цитата из видео Минобороны РФ

Кроме того, военные учатся вести бои в условиях лесистой местности и проводить перегруппировку с занятием более выгодной позиции.

Ведомство также приводит рассказ одного из мобилизованных, подразделение которого проходит подготовку на этом полигоне.

«У всех боевой настрой. Все готовы вернуться домой, победить. Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами работы российского подразделения материально-технического обеспечения (МТО), которое в круглосуточном режиме заправляют военную технику топливом в зоне спецоперации.