Минобороны России показало подготовку на полигоне для мобилизованных
Минобороны России обнародовало видеозапись с подготовкой мобилизованных на полигоне
Москва, 13 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, мобилизованные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают на полигоне элементы быстрой атаки и захват опорного пункта противника. Видеозапись с обучением бойцов была опубликована 13 марта в телеграм-канале Министерства обороны России.
Кроме того, военные учатся вести бои в условиях лесистой местности и проводить перегруппировку с занятием более выгодной позиции.
Ведомство также приводит рассказ одного из мобилизованных, подразделение которого проходит подготовку на этом полигоне.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами работы российского подразделения материально-технического обеспечения (МТО), которое в круглосуточном режиме заправляет военную технику топливом в зоне спецоперации.