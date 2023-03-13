Москва, 13 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, мобилизованные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают на полигоне элементы быстрой атаки и захват опорного пункта противника. Видеозапись с обучением бойцов была опубликована 13 марта в телеграм-канале Министерства обороны России.

Цитата из видео Минобороны РФ Подготовка военнослужащих подразделений специального назначения ЗВО в тыловом районе спецоперации

Кроме того, военные учатся вести бои в условиях лесистой местности и проводить перегруппировку с занятием более выгодной позиции.

Ведомство также приводит рассказ одного из мобилизованных, подразделение которого проходит подготовку на этом полигоне.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3788733" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами работы российского подразделения материально-технического обеспечения (МТО), которое в круглосуточном режиме заправляет военную технику топливом в зоне спецоперации.