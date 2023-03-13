Лос-Анджелес, США, 13 марта, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Лучшим актёром был назван Брендан Фрейзер, получивший «Оскара» за роль в фильме Даррена Аронофски «Кит». Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в своём Twitter.

Кадр из соцсетей студии A24 Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски

Фрейзер получал заветную золотую статуэтку со слезами на глазах. Фильм «Кит» уже принес актёру «Золотой глобус», а также премии Британской академии и Гильдии актеров. Актёр играет в фильме «Кит» роль профессора литературы Чарли, страдающего от ожирения. Персонаж Фрейзера на пороге смерти переосмысливает жизнь и пытается исправить ошибки, совершённые в прошлом.

Роль вновь открыла для Фрейзера дверь в Голливуд после почти десяти лет фактического забвения после главной роли в фильме «Мумия».

В категории «Лучшая мужская роль» Фрейзер боролся за «Оскар» с такими соперниками, как: Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).