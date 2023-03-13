Мэр Донецка заявил, что Россия в состоянии очень сильно ответить на обстрелы Донбасса

Донецк, , 08:21 — REGNUM Бойцы, защищающие Донбасс, знают, чем ответить на поставки Западом нового оружия украинской армии, заявил 13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Кулемзин отметил, что население Донбасса не опасается нового западного дальнобойного оружия, так как уже давно привыкло жить под постоянными обстрелами.

«Наши ребята тоже знают, как с этим бороться: есть ПВО, есть контрмеры. Посмотрим. Я все-таки думаю, что разум должен восторжествовать даже в этих озверевших, оголтелых нацистах. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть подобное вооружение с очень большим радиусом действия. Если до кого-то не доходит, то может наступить момент, что может так дойти, что мало не покажется», — сказал мэр Донецка.

Напомним, что Кулемзин назвал страны Запада, поставляющие оружие Украине, заказчиками убийств мирных граждан Донбасса.

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