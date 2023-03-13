Донецк, 13 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Бойцы, защищающие Донбасс, знают, чем ответить на поставки Западом нового оружия украинской армии, заявил 13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Кулемзин отметил, что население Донбасса не опасается нового западного дальнобойного оружия, так как уже давно привыкло жить под постоянными обстрелами.

«Наши ребята тоже знают, как с этим бороться: есть ПВО, есть контрмеры. Посмотрим. Я все-таки думаю, что разум должен восторжествовать даже в этих озверевших, оголтелых нацистах. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть подобное вооружение с очень большим радиусом действия. Если до кого-то не доходит, то может наступить момент, что может так дойти, что мало не покажется», — сказал мэр Донецка.