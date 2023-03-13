Мэр Донецка: мы знаем, чем ответить на поставки западного оружия Украине
Мэр Донецка заявил, что Россия в состоянии очень сильно ответить на обстрелы Донбасса
Донецк, 13 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Бойцы, защищающие Донбасс, знают, чем ответить на поставки Западом нового оружия украинской армии, заявил 13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости.
Кулемзин отметил, что население Донбасса не опасается нового западного дальнобойного оружия, так как уже давно привыкло жить под постоянными обстрелами.
«Наши ребята тоже знают, как с этим бороться: есть ПВО, есть контрмеры. Посмотрим. Я все-таки думаю, что разум должен восторжествовать даже в этих озверевших, оголтелых нацистах. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть подобное вооружение с очень большим радиусом действия. Если до кого-то не доходит, то может наступить момент, что может так дойти, что мало не покажется», — сказал мэр Донецка.