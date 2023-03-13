Луганск, 13 марта, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, ещё 15 получили ранения, сообщили 13 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Река/ТАСС Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела

Отмечается, что со стороны ВСУ был зафиксирован один обстрел по Перевальску с применением РСЗО HIMARS (одна ракета).

«В результате обстрела погибло три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Кроме того, были ранены 15 человек, среди которых четыре ребенка. Повреждена «Алчевская автостанция — 1», две АЗС, продуктовый магазин и пять легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, на донецком направлении за сутки было зафиксировано 12 обстрелов из РСЗО HIMARS и БМ-30 «Смерч», AGM-88 HARM, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении ВСУ совершили три обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм. Также в Петровском районе Донецка были обнаружены мины ПФМ «Лепесток».