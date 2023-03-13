Мэр Донецка: страны Запада — заказчики убийств мирного населения
Донецк, 13 марта 2023, 08:07 — REGNUM Страны Запада, поставляющие оружие киевскому режиму, являются заказчиками убийств гражданского населения Донбасса. Об этом 13 марта заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости.
Запад поставляет оружие вооружённым формированиям Украины, которые затем используют его для обстрела и убийств мирных жителей.
Это, по словам мэра, является лишней характеристикой американцев и всей группировки англосаксов как заказчиков таких убийств.
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