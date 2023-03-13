Французский политик Филиппо призвал сограждан выйти на улицы и потребовал не идти на поводу у Запада

Париж, , 08:03 — REGNUM Франция должна перестать идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и властей ЕС, а для этого жителям республики следует выйти на улицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию, 13 марта написал в своем микроблоге лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо © Jeremias Gonzalez, via www. imago/Global Look Press

Он отметил, что Украина проигрывает в борьбе с Россией, но Североатлантический альянс ведет себя всё более агрессивно. Политик указал на то, что из-за сентябрьских подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» чуть не возникла угроза глобального конфликта.

Филиппо призвал «продвигать идею мира». Лидер движения добавил, что «национальный марш за мир» состоится в Париже 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что недальновидные действия западных политиков и прессы подтолкнут весь мир к объедению против Запада.