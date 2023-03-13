Мишель Йео стала первой актрисой азиатского происхождения, получившей «Оскара» как лучшая актриса

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Актриса Мишель Йео стала первой азиатской актрисой, получившей «Оскара» в номинации «Лучшая актриса». Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в Twitter.

Мишель Йео в комедии «Всё везде и сразу» Кадр из трейлера

На счету Мишель Йео работы в более чем 60 фильмах, но номинирована на премию Американской киноакадемии она была в первый раз. «Оскара» звезде Голливуда принесла главная роль в картине «Все, везде и сразу».

В фантастическом боевике Йео сыграла женщину, которая неожиданно открыла у себя дар путешествий по параллельным вселенным. За эту роль артистка уже получила «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию «Сатурн».

Мишель Йео в 1983-м стала победительницей конкурса красоты «Мисс Малайзия». Карьеру в кинематографе она начала в 1980-е. Йео сыграла в таких фильмах, как: «Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Пекло», «Завтра не умрет никогда», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и другие.

В борьбе за звание лучшей актрисы Мишель Йео обошла таких соперниц, как: Кейт Бланшетт («Тар»), сыгравшую Мэрилин Монро Ану де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

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