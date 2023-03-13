Москва, 13 марта, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий из 53-й бригады ВСУ, сдавшись в плен, рассказал, что оказался в зоне боевых действий после двух дней обучения. При этом медицинская комиссия признала его негодным к военной службе, однако украинский военкомат не принял этот факт во внимание и отправил мужчину на фронт.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он отметил, что прошел несколько медкомиссий и заявил сотрудникам военкомата, что у него больная спина, а также правая нога. Вместе с тем после посещения комиссариата у мужчины забрали все документы, а в военный билет вписали, что еще в 2021 году прошел обучение.

По утверждениям пленного, на полигоне он всего по разу успел выстрелить из ручного гранатомета и кинуть гранату.

«Повезли в Мураховку… Потом два раза свозили на полигон. Первый день рассказали, как турникеты налаживать, с медиками общение было, что-то там про мины рассказывали… На второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату. И на этом всё обучение закончилось», — добавил мужчина в разговоре с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля сдавшийся в плен украинский военнослужащий Сергей Пивень заявил, что в Британии военных ВСУ обучают тактике штурма и работе с разными видами вооружений.