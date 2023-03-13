Российские добровольцы проходят обучение в ДНР в спецназе «Викинг»
Донецк, 13 марта 2023, 08:05 — REGNUM Добровольцы — участники СВО со всей России проходят боевую подготовку на территории ДНР в отряде специального назначения «Викинг», сообщает 13 марта РИА Новости.
Так, только в одной группе находятся представители разных регионов страны: Татарстана, Пензы, Самары, Москвы, Оренбурга, Сахалина и других.
Инструкторы, обладающие большим боевым опытом, проводят обучение новобранцев. Они рассказывают добровольцам об основах боевой подготовки и первой помощи с учётом современных реалий ведения боевых действий.
Добровольцы объяснили своё участие в СВО тем, что они, видя опасность распространения украинского национализма, не могут оставаться в стороне.
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