Спецназ «Викинг» обучает на территории ДНР добровольцев со всей России

Донецк, , 08:05 — REGNUM Добровольцы — участники СВО со всей России проходят боевую подготовку на территории ДНР в отряде специального назначения «Викинг», сообщает 13 марта РИА Новости.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, только в одной группе находятся представители разных регионов страны: Татарстана, Пензы, Самары, Москвы, Оренбурга, Сахалина и других.

Инструкторы, обладающие большим боевым опытом, проводят обучение новобранцев. Они рассказывают добровольцам об основах боевой подготовки и первой помощи с учётом современных реалий ведения боевых действий.

«Наша основная задача в Вооруженных силах — это сохранить жизни людей и донести до среднего и низшего звена командования, чтобы они разумно использовали вверенный им ресурс в лице живой силы, людей», — сказал инструктор отряда «Викинг».

Добровольцы объяснили своё участие в СВО тем, что они, видя опасность распространения украинского национализма, не могут оставаться в стороне.

Читайте ранее в этом сюжете: Морпехи Черноморского флота уничтожили диверсантов противника