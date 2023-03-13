Донецк, 13 марта, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Добровольцы — участники СВО со всей России проходят боевую подготовку на территории ДНР в отряде специального назначения «Викинг», сообщает 13 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Так, только в одной группе находятся представители разных регионов страны: Татарстана, Пензы, Самары, Москвы, Оренбурга, Сахалина и других.

Инструкторы, обладающие большим боевым опытом, проводят обучение новобранцев. Они рассказывают добровольцам об основах боевой подготовки и первой помощи с учётом современных реалий ведения боевых действий.